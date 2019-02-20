Родители учеников Знаменского интерната собрали 70 подписей за сохранение школы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-20T12:51:52+03:00

С соответствующим обращением они пришли на прием к Михаилу Вдовину

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Родители учеников Знаменского интерната написали коллективное письмо с 70 подписями на имя Михаила Вдовина. С обращением они пришли на прием к зампредседателя орловского облсовета, в минувший вторник, 19 февраля.

Родители по-прежнему настаивают на сохранении школы. По их словам, такой же позиции придерживаются и учителя Знаменского интерната.

- По этому вопросу я поддерживаю позицию первого заместителя Губернатора Орловской области Вадима Соколова, которую он высказал в ходе Заседания Правительства: любое решение, касающееся реформирования учреждений образования, должно приниматься с учетом мнения родителей и педагогов, - написал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» Михаил Вдовин.

ИСТОЧНИК KP.RU