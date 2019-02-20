2019-02-20T12:10:16+03:00
Общество

Выставка военной техники, концерт и салют: как в Орле отметить 23 февраля

Мы публикуем программу праздничных мероприятий
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орел готовится к празднованию Дня защитника Отечества. В честь этой знаковой даты в городе пройдет череда торжественных мероприятий, которые стартуют уже 21 числа.

Так, в четверг 21 февраля в 10.00 состоится возложение гирлянды славы к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы в память о тех, то погиб защищая страну. Участие в событии примут первые лица города и области, ветераны и почетные орловцы, представители разных ведомств и служб, горожане.

В 12.00 в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева начнется торжественное собрание и праздничный концерт. А с 11.30 на площадке перед театром развернется выставка военной техники. В фойе же все желающие смогут увидеть военную форму, портреты-погибших воинов-интернационалистов. Будет работать полевая кухня.

23 февраля, в сам праздничный день, в небо над городом взмоет праздничный фейерверк. Его запустят в 20.00.

Также жители и гости города от мала до велика смогут провести праздничные выходные в театрах Орла. Афишу спектаклей можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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