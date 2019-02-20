2019-02-20T12:07:30+03:00
Звезды

Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем

Комедию «Лес» по пьесе Александра Островского ставит известный московский режиссер Вера Анненкова
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото Олеси СуровыхФото Олеси Суровых
Изменить размер текста:

Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем. Обсуждение постановки стартовало несколько дней назад. Комедию «Лес» по пьесе Александра Островского ставит известный московский режиссер Вера Анненкова.

Вера Михайловна – главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии. В ее режиссерском багаже такие музыкальные спектакли как «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Пеппи – Длинный чулок». Орловский зритель знает режиссера по спектаклю «Мой бедный Марат». Постановка была показана на 7-м Международном фестивале LUDI в 2017 году.

Премьера комедии «Лес» назначена на 5 апреля. Билеты уже в продаже на сайте и в кассах театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завтра в центре Орла будет ограничено движение и стоянка
В Орле задержали объявленного в федеральный розыск мужчину с четырьмя свертками «синтетики»
В орловских магазинах нашли небезопасные детские игрушки
В Орле начали работу выставки ко Дню защитника Отечества
Сегодня в Орле улицы от снега расчищали 26 спецмашин
Орловские музыканты взяли гран-при конкурса духовых оркестров
Региональная лыжная гонка пройдет на Орловщине уже в эту пятницу
В Орле на бульваре Победы и в сквере Ермолова восстановят освещение
Родители учеников Знаменского интерната собрали 70 подписей за сохранение школы
Орловский спортсмен выиграл Первенство России по армрестлингу
Выставка военной техники, концерт и салют: как в Орле отметить 23 февраля
В Орле открылась выставка моделей старинных автомобилей
Орловские спасатели провели учение по оказанию помощи провалившемуся в полынью человеку
В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
Лучший студенческий отряд выбрали в Орловской области
В Орле стартовал ямочный ремонт дорог
В Орле прошел Сретенский бал православной молодежи
В Ливнах автоледи на «УАЗе» сбила пенсионера
В Орле 17-летний разбойник предстанет перед судом за букет цветов