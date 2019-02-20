Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем
Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем. Обсуждение постановки стартовало несколько дней назад. Комедию «Лес» по пьесе Александра Островского ставит известный московский режиссер Вера Анненкова.
Вера Михайловна – главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии. В ее режиссерском багаже такие музыкальные спектакли как «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Пеппи – Длинный чулок». Орловский зритель знает режиссера по спектаклю «Мой бедный Марат». Постановка была показана на 7-м Международном фестивале LUDI в 2017 году.
Премьера комедии «Лес» назначена на 5 апреля. Билеты уже в продаже на сайте и в кассах театра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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