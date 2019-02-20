СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-20T12:07:30+03:00

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Артисты орловского театра «Свободное пространство» работают над новым спектаклем. Обсуждение постановки стартовало несколько дней назад. Комедию «Лес» по пьесе Александра Островского ставит известный московский режиссер Вера Анненкова.

Вера Михайловна – главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии. В ее режиссерском багаже такие музыкальные спектакли как «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Пеппи – Длинный чулок». Орловский зритель знает режиссера по спектаклю «Мой бедный Марат». Постановка была показана на 7-м Международном фестивале LUDI в 2017 году.

Премьера комедии «Лес» назначена на 5 апреля. Билеты уже в продаже на сайте и в кассах театра.

ИСТОЧНИК KP.RU