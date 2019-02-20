В Орле открылась выставка моделей старинных автомобилей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-20T11:35:03+03:00

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Во вторник, 19 февраля, в Читальном зале библиотеки Орловского государственного университета Тургенева открылась выставка «Автомобили – какими они были». Ее автором стал профессор кафедры живописи ОГУ Сергей Новиков, представивший на выставке 16 моделей деревянных автомобилей разных эпох.

Среди экспонатов можно увидеть как старинные модели Роллс-ройса, Мерседеса, Доджа, так и средства передвижения более раннего периода – брички, кареты, фаэтон, выполненные из бука и сосны.

- Моя любовь к машинам идет из далекого детства и со временем она переросла в настоящую модельную деятельность. Все работы выполнены по старинным копиям, рисункам и схемам с добавлением авторской обработки. Хотелось бы не только сохранить историю и память о том, как выглядела ушедшая эпоха, но и показать, что такие модели могут занять достойное место в современном интерьере, - рассказал «КП» Сергей Новиков.

Кроме того, на выставке все желающие могут познакомиться со старинным Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона с оригинальными рисунками автомобилей, узнать их историю, а также увидеть плакаты начала ХХ века об автомобильном спорте.

КОГДА? ГДЕ?

ул. Комсомольская,95 (2 этаж)

с 19 по 21 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU