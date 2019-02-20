СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-20T11:08:42+03:00

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Орловские спасатели провели учение по оказанию помощи провалившемуся в полынью человеку во вторник, 19 февраля. Специальную проверку сотрудники МЧС устроили на озере «Светлая жизнь».

- Выход на лед водоемов становится причиной различных происшествий зимой и весной. В связи с этим в Орловской области проводятся профилактические мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей, снизить количество происшествий, предупредить несчастные случаи и гибель людей на воде, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Участники отработали несколько возможных сценариев оказания помощи на водоемах. По первой версии, группа беспилотников мониторила ледовую обстановку на водоеме и обнаружила провалившегося в полынью человека. Спасатели поехали к месту происшествия на снегоходе. Приблизившись к пострадавшему, ему подали конец Александрова и помогли выбраться на поверхность льда, затем доставили в безопасное место и передали медикам.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Еще по одному замыслу, под лед провалился рыбак. Спасатели по тонкому льду передвигались ползком. Приблизившись к пострадавшему, ему бросили конец Александрова и помогли выбраться на поверхность льда и до прибытия «скорой» оказывали первую помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU