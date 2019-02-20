2019-02-20T10:37:22+03:00
Спорт

В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах

Заезды будут организованы на трассе рядом с селом Корсаково
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходахВ День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День защитника Отечества, 23 февраля, под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах. Заезды будут организованы на трассе рядом с селом Корсаково. В парной гонке участникам «снежного родео» предстоит пройтидва круга: большой и малый.

- Количество зачетных попыток определяется в зависимости от погодных условий и количества участников, но не менее одного для всех. Победителем признаётся тот, кто покажет лучшее время в одной из попыток, - сообщает портал «Орел-спорт».

Открытие соревнований запланировано на 11 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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