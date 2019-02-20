2019-02-20T10:36:30+03:00
Общество

В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана

Индивидуальный пенсионный план позволит каждому в комфортном режиме накопить на будущую пенсию
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Условия ИПП просты: клиент самостоятельно уплачивает взносы на свой пенсионный счет в удобном графике, может установить для себя комфортный размер взносов и при необходимости делать перерывы. Минимальный размер первоначального взноса — 2000 рублей, последующих взносов — от 1000 рублей.

По условиям нового ИПП, если женщина с 35 лет начнет откладывать по 2000 рублей ежемесячно, то к моменту выхода на пенсию (в 60 лет) она накопит 1,54 млн. рублей (из них 0,94 млн. рублей — инвестиционный доход). Размер ее негосударственной пенсии составит 8571 руб. ежемесячно в течение 15 лет. Чем раньше начать копить, тем больше будет пенсия: всего 5% от заработной платы уже может стать хорошей базой для достижения приемлемого уровня дохода на пенсии.

- На финансовом рынке существует много инструментов, позволяющих накопить на пенсию, - считает и. о. генерального директора АО «НПФ Сбербанка» Александр Прокопенков. - Индивидуальный пенсионный план является оптимальным для граждан с разным уровнем дохода: он не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов, позволяет оформить налоговый вычет, а также передать накопления по наследству.

Заключить договор ИПП «Целевой» можно в любом отделении ПАО Сбербанк. Вся информация по взносам и размерам пенсионных выплат доступна в режиме онлайн в личном кабинете на сайте фонда и в мобильном приложении.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские спасатели провели учение по оказанию помощи провалившемуся в полынью человеку
В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах
Лучший студенческий отряд выбрали в Орловской области
В Орле стартовал ямочный ремонт дорог
В Орле прошел Сретенский бал православной молодежи
В Ливнах автоледи на «УАЗе» сбила пенсионера
В Орле 17-летний разбойник предстанет перед судом за букет цветов
Орловец пришел чинить электрику к знакомой семье и лишился телефона
В Орле открылся новый корпус для пациентов Перинатального центра
Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире
Жители частного сектора Орла выбирают места для сбора коммунальных отходов
Орловцы могут расплатиться в маршрутках безналом за нескольких пассажиров
Выставка трех орловских художников откроется в Музее изобразительных искусств
Отлов бродячих собак в Орле начнется в марте
Орловцы выбрали территории, которые первыми благоустроят в этом году
Аккаунты главы Орловщины в соцсетях вошли в число лучших в стране
Учителей орловских сел обучат финансовой грамотности
«Два крючка» закинут на любительской рыбалке в Орле
Почти 700 килограмм некачественных мясных продуктов изъято на Орловщине
Правилам оказания первой помощи научили орловскую молодежь спасатели и пожарные
На улучшение плодородия почв Орловской области выделили более 27 миллионов рублей
11-летний ребенок пострадал в ДТП на улице Московской в Орле
Талантливую орловскую молодежь поощрили почетными наградами
Центр защиты прав потребителей разъясняет
В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку
Орловцев приглашают на выставку тряпичной куклы
Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла