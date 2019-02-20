СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-20T10:04:31+03:00

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Лучший студенческий отряд выбрали в Орловской области.Торжественная церемония награждения победителей прошла в Фундаментальной библиотеке Орла 16 февраля. Почти 500 студентов-активистов собрались на подведение итогов.

Конкурс прошел в преддверии Дня российских студенческих отрядов. Всего боролись 8 команд. Более двух недель участники проходили через несколько этапов: конкурс видеороликов, теоретический и творческий этапы.

- По результатам конкурса звание и знамя лучшего отряда Орловского штаба РСО завоевал педагогический отряд «БЭМС», который действует на базе РАНХиГС, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU