СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-20T09:48:18+03:00

В первую очередь за укладку асфальта взялись на Болховском шоссе

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В Орле стартовал ямочный ремонт дорог литым асфальтом. В первую очередь за укладку обновленного полотна взялись на Болховском шоссе. По словам властей, рабочие ремонтировали дорогу здесь и минувшей ночью, с 19 на 20 февраля.

Ямы залатают и в переулке Межевом до конца этой недели. Выбоины засыпят щебнем, затем уложат литой асфальт. Яму по адресу Нормандия-Неман, 101 обработает грейдер.

Всего на гарантии находится 105 объектов. На этих участках дорог работали 20 подрядчиков. С ними уже провели установочное совещание, и с 25 февраля они приступят к гарантийному ремонту.

- Литым асфальтом приведут в порядок дорожное полотно моста «Дружба». Сейчас подрядчику ООО «Региональные газораспределительные сети» выставлены штрафные санкции в размере 366 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU