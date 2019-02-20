В Орле прошел Сретенский бал православной молодежи

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-20T09:46:38+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, в Орловском академическом театре Тургенева состояла бал, приуроченный к Международному дню православной молодежи.

Открыли праздничное действо митрополит Орловский и Болховский Антоний и начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Елена Малыхина.

Сретенский бал в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Более 60 молодых девушек и юношей закружились в танце, продемонстрировав свою грацию в вальсе, мазурке, полонезе. С показательными номерами выступили курсанты Академии ФСО России и участники студии исторического танца «Династия».

Сретенский бал в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Бальная культура для современного человека – это не так просто, но ребята с большим энтузиазмом отнеслись к балу, ходили на репетиции, с радостью занимались. Я думаю, это показатель того, что такие мероприятия нужны нам, - рассказала «КП» Ольга Жидкова, хореограф Сретенского бала.

Кроме танцевальной программы для участников бала были подготовлены тематические мастер-классы, каждый желающий мог познакомиться с историей русского костюма Валерия Панова, сделать фото на память в фотозоне Андрея Логвинова. Также гости праздника смогли посостязаться в игре в шашки с мастерами Шахматно-шашечной спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU