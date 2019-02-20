2019-02-20T09:33:29+03:00
Происшествия

В Ливнах автоледи на «УАЗе» сбила пенсионера

Пожилой пешеход-нарушитель госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В городе Ливны Орловской области дама за рулем отечественного внедорожника «УАЗ» сбила пенсионера. Пожилой мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Все случилось накануне, во вторник 19 февраля, около пяти часов вечера. 31-летняя автоледи ехала со стороны поселка Ямской в направлении Курской улицы районного центра и в районе дома №21 по Воронежской сбила 78-летнего мужчину.

- Пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские спасатели провели учение по оказанию помощи провалившемуся в полынью человеку
В День защитника Отечества под Орлом пройдет спринт-кросс на снегоходах
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
Лучший студенческий отряд выбрали в Орловской области
В Орле стартовал ямочный ремонт дорог
В Орле прошел Сретенский бал православной молодежи
В Орле 17-летний разбойник предстанет перед судом за букет цветов
Орловец пришел чинить электрику к знакомой семье и лишился телефона
В Орле открылся новый корпус для пациентов Перинатального центра
Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире
Жители частного сектора Орла выбирают места для сбора коммунальных отходов
Орловцы могут расплатиться в маршрутках безналом за нескольких пассажиров
Выставка трех орловских художников откроется в Музее изобразительных искусств
Отлов бродячих собак в Орле начнется в марте
Орловцы выбрали территории, которые первыми благоустроят в этом году
Аккаунты главы Орловщины в соцсетях вошли в число лучших в стране
Учителей орловских сел обучат финансовой грамотности
«Два крючка» закинут на любительской рыбалке в Орле
Почти 700 килограмм некачественных мясных продуктов изъято на Орловщине
Правилам оказания первой помощи научили орловскую молодежь спасатели и пожарные
На улучшение плодородия почв Орловской области выделили более 27 миллионов рублей
11-летний ребенок пострадал в ДТП на улице Московской в Орле
Талантливую орловскую молодежь поощрили почетными наградами
Центр защиты прав потребителей разъясняет
В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку
Орловцев приглашают на выставку тряпичной куклы
Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла