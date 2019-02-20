В Ливнах автоледи на «УАЗе» сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-20T09:33:29+03:00

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В городе Ливны Орловской области дама за рулем отечественного внедорожника «УАЗ» сбила пенсионера. Пожилой мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Все случилось накануне, во вторник 19 февраля, около пяти часов вечера. 31-летняя автоледи ехала со стороны поселка Ямской в направлении Курской улицы районного центра и в районе дома №21 по Воронежской сбила 78-летнего мужчину.

- Пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU