В Орле 17-летний разбойник предстанет перед судом за букет цветов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-20T09:22:58+03:00

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В Орле региональный СК завершил расследование уголовного дела 17-летнего парня, который отнял букет в цветочном павильоне. Дело, возбужденное по статье "Разбой", с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Инцидент в духе песен отечественного шансона произошел минувшим летом. Несовершеннолетний парень из Орловского района ворвался в один из павильонов с цветами в Советском районе областного центра и, угрожая продавцу, отнял 15 белых роз. Однако такой весьма сомнительный романтический порыв обернулся для юноши уголовным делом.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый в содеянном раскаялся и в полном объеме возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU