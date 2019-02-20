Орловец пришел чинить электрику к знакомой семье и лишился телефона

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-20T09:00:38+03:00

Гаджет вытащили из его куртки пока мужчина был занят делом

Изменить размер текста: A A

Кражу дорогого сотового телефона раскрыли полицейские в Орловском районе. Правоохранители узнали о попытке 22-летнего местного жителя сбыть гаджет. Когда стражи порядка проверили законность продажи, оказалось, что молодой человек телефон украл.

Дорогой гаджет местный житель вытащил из куртки знакомого, который пришел к его семье чинить электрику. Сам мужчина в разговоре с правоохранителями рассказал, что обнаружил пропажу телефона дома, и подумал, что потерял его.

- Молодой человек успел продать телефон. Причиненный ущерб, с учетом стоимости сотового, чехла и флеш-карты составил порядка 14 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

.

ИСТОЧНИК KP.RU