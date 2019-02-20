СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-20T08:35:23+03:00

В нем появились бальнеотерапия и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных

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В Орле открылся новый корпус для пациентов Перинатального центра НКМЦ имени Круглой. В нем появились бальнеотерапия с ваннами и душами и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных. Остальные подразделения переехали из прежнего корпуса.

Фото с сайта облправительства

В новом корпусе есть теперь и кабинет функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, и лаборатория скрининга. Возобновилась работа маммографа и запущена современная цифровая рентгенологическая установка для проведения гистеросальпингографии.

- Начали функционировать два операционных блока с современным оборудованием. С помощью двух эндоскопических стоек появилась возможность проведения операции по коррекции патологии плода в период внутриутробного развития, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото с сайта облправительства

В новый корпус переехала также поликлиника, включая женскую консультацию и отделение охраны репродуктивного здоровья женщин. Стоит отметить, что после ремонта в старом корпусе получат дополнительную площадь отделение патологии новорожденных и недоношенных детей анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных, а также послеродовое отделение, что позволит увеличить количество родов.

Фото с сайта облправительства

В планах у руководства создать в новом корпусе отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Проектно-сметная документация уже готова.

ИСТОЧНИК KP.RU