В Орле открылся новый корпус для пациентов Перинатального центра
В Орле открылся новый корпус для пациентов Перинатального центра НКМЦ имени Круглой. В нем появились бальнеотерапия с ваннами и душами и рентгенологическое обследование женщин и новорожденных. Остальные подразделения переехали из прежнего корпуса.
Фото с сайта облправительства
В новом корпусе есть теперь и кабинет функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, и лаборатория скрининга. Возобновилась работа маммографа и запущена современная цифровая рентгенологическая установка для проведения гистеросальпингографии.
- Начали функционировать два операционных блока с современным оборудованием. С помощью двух эндоскопических стоек появилась возможность проведения операции по коррекции патологии плода в период внутриутробного развития, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Фото с сайта облправительства
В новый корпус переехала также поликлиника, включая женскую консультацию и отделение охраны репродуктивного здоровья женщин. Стоит отметить, что после ремонта в старом корпусе получат дополнительную площадь отделение патологии новорожденных и недоношенных детей анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных, а также послеродовое отделение, что позволит увеличить количество родов.
Фото с сайта облправительства
В планах у руководства создать в новом корпусе отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Проектно-сметная документация уже готова.
ИСТОЧНИК KP.RU