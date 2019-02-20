2019-02-20T08:23:43+03:00
Общество

Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турнире

Будут разыграны личное и командное первенства среди районов области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турниреОрловские пенсионеры посоревнуются в шахматном турниреФото: Архив "КП"
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Пятый региональный чемпионат по шахматам среди пенсионеров состоится в Орле сегодня, 20 февраля. Турнир пройдет по швейцарской системе в 7 туров.

Мужчин и женщин ждут два раздельных турнира. Будут разыграны как личное, так и командное первенство среди районов Орловской области.

Соревнования начнутся в 10 утра.

Адрес: улица Пролетарская гора, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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