Жители частного сектора Орла выбирают места для сбора коммунальных отходов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-19T17:36:27+03:00

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Жители частного сектора Орла выбирают места для сбора твердых коммунальных отходов. Порядка 15 заявок орловцы уже написали в адрес городской администрации. Некоторые их них орловские чиновники уже обработали. Это касается обращений от жильцов Железнодорожного и Советского районов.

После вынесенного орловцами вердикта варианты рассмотрит специальная комиссия и передаст дело в руки регионального оператора ООО УК «Зеленая роща» для дальнейшего обслуживания определенных мест накопления мусоровозной техникой. Кроме того, будет введен почасовой сбор отходов из-за отсутствия на некоторых территориях контейнерных площадок.

По поручению главы городской администрации, Александра Муромского, до 20 марта будут рассмотрены все заявки по оборудованию мест сбора отходов. Затем программа по ремонту и благоустройству контейнерных площадок в частном секторе будет скорректирована. Пока она предполагает оборудование и ремонт 57 площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU