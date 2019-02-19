СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-19T15:36:30+03:00

Произведения мастеров будут интересны как старшему поколению, так и молодежи

Изменить размер текста: A A

22 февраля выставка трех орловских художников откроется в Музее изобразительных искусств. Экспозицию выставят в свет к юбилею таких мастеров кисти как Валентин Дудченко, Людмила Былинко и Юрий Козленков.

Творчество художников, имена которых неразрывно связаны с развитием изобразительного искусства Орловского края, представят зрителю в собрании около 100 произведений живописи и графики. Каждая из работ, обладая своим неповторимым и индивидуальным почерком, будет интересна для любителей искусства, как старшего поколения, так и молодежи.

Выставка продлится до 7 апреля.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU