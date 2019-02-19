Выставка трех орловских художников откроется в Музее изобразительных искусств
Произведения мастеров будут интересны как старшему поколению, так и молодежи
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22 февраля выставка трех орловских художников откроется в Музее изобразительных искусств. Экспозицию выставят в свет к юбилею таких мастеров кисти как Валентин Дудченко, Людмила Былинко и Юрий Козленков.
Творчество художников, имена которых неразрывно связаны с развитием изобразительного искусства Орловского края, представят зрителю в собрании около 100 произведений живописи и графики. Каждая из работ, обладая своим неповторимым и индивидуальным почерком, будет интересна для любителей искусства, как старшего поколения, так и молодежи.
Выставка продлится до 7 апреля.
Адрес: улица Октябрьская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU