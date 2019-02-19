2019-02-19T15:35:36+03:00
Общество

Отлов бродячих собак в Орле начнется в марте

Горожане жалуются на увеличившееся количество бездомных животных
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы стали чаще жаловаться на безнадзорных животныхОрловцы стали чаще жаловаться на безнадзорных животныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Одной из тем, которая обсуждалась на сегодняшней, 19 февраля, рабочей планерке в администрации Орла стал отлов бродячих собак. Было отмечено, что участились случаи жалоб горожан на безнадзорных животных.

Как отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, из бюджета области на отлов бродячих собак выделено 4,8 миллиона рублей. Работа эта начнется в марте месяце.

- Александр Муромский поручил главам районных администраций обращать внимание на места концентрации бездомных собак и сообщать уполномоченным представителям бюджетного учреждения Орловской области. Заявки могут направлять и сами жители, - отметили в пресс-службе Администрации Орла.

Сообщить о местах концентрации бездомных собак можно по электронной почте Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак» или по телефону 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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