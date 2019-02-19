2019-02-19T14:10:06+03:00
Общество

Орловцы выбрали территории, которые первыми благоустроят в этом году

В их числе – сквер Гуртьева, а также 3-я очередь ремонта Бульвара Победы и парка «Ботаника»
Ольга СУПОНЕВА
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Бульвар Победы - в числе победителейБульвар Победы - в числе победителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле подвели итоги рейтингового голосования за общественные территории, которые приведут в порядок в этом году в первую очередь. Наибольшее количество голосов орловцы отдали за сквер Гуртьева, а также Бульвар Победы и парк «Ботаника» - их ждет 3-я очередь ремонта.

Голосование прошло в минувшую субботу, 16 февраля, свой голос за ту или иную территорию отдало больше 42 тысяч человек.

- Согласно порядку проведения рейтингового голосования, победителями признаются три общественные территории, набравшие большее количество голосов. Это сквер им. Гуртьева — 18 528 голосов, бульвар Победы (3-я очередь) — 15 965 голосов, парк «Ботаника» (3-я очередь) — 12 341, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Дальше голоса орловцев распределились так: за площадь Содружества проголосовало больше 11 тысяч человек, 8,7 тысяч голосов у сквера Комсомольцев, около 6 тысяч у Горпарка, чуть меньше 5 тысяч у Детского парка, «Дворянское гнездо» набрало порядка 3,6 тысяч голосов, а сквер 5-й орловской стрелковой дивизии - 3 с небольшим тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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