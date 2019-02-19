Аккаунты главы Орловщины в соцсетях вошли в число лучших в стране

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-19T13:45:59+03:00

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Страницы главы Орловщины в соцсетях вошли в десятку лучших аккаунтов губернаторов России. Рейтинг опубликовал фонд «Петербургская политика».

По мнению авторов публикации, лучшими в России являются аккаунты руководителей Москвы, Орловской, Курганской, Калининградской, Кемеровской областей, Пермского края, Башкирии, Дагестана, Татарстана.

Эксперты оценивали странички губернаторов по нескольким показателям: насколько они интересны, оригинальны, насколько комфортны для пользователей и соответствуют формату соцсетей. Политологи оценили личное продвижения Андрея Клычкова как высокое, по их мнению у аккаунтов и высокая ориентация на решение политических задач.

Отметим, что глава Орловщины активно пользуется соцсетями - это Instagram, Вконтакте, Facebook, Твиттер, Одноклассники - и общается с жителями напрямую. Ранее в интервью «КП» Андрей Клычков рассказывал, почему считает такой подход важным.

ИСТОЧНИК KP.RU