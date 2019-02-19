СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-19T13:32:22+03:00

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Учителей орловских сел обучат финансовой грамотности. Соответствующее постановление подписали руководитель регионального Департамента образования Татьяна Шевцова и ректор ОГУ имени Тургенева Ольга Пилипенко сегодня, 19 февраля, в областной администрации.

Согласно договору, на протяжении 3-х недель в Ливенском филиале опорного вуза и в средней школе № 2 поселка Нарышкино пройдут обучение 60 сельских педагогов. Программа рассчитана на 72 часа. Частично обучение будет проходить дистанционно.

Отметим, проект «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» реализуется в 20 регионах России. Программа разрабатывалась в рамках новой концепции Министерства финансов по повышению финансовой грамотности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU