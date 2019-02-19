«Два крючка» закинут на любительской рыбалке в Орле

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-19T12:51:13+03:00

Турнир пройдет уже на этой неделе для всех желающих

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Турнир по любительской рыбалке «Два крючка» пройдет в Орле уже на этой неделе, в воскресенье, 24 февраля. Традиционные соревнования состоятся на озере Светлая жизнь.

Принять участие в турнире могут все от мала до велика. Юные орловцы в возрасте от 8 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей. Все спортсмены должны иметь при себе паспорт.

Победит тот, чей вес пойманного будет наибольшим. При равном весе учитывается количество рыб. Победители получат кубки, медали и грамоты, в специальной номинации наградят за самую крупную рыбу.

Стартовый взнос – 250 рублей с человека. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-910-748-80-70.

Расписание соревнований:

8 утра - сбор участников, регистрация;

8:45 - проход к месту ловли;

9 утра – старт проведения турнира;

13 часов - взвешивание, подведение итогов;

14 часов - объявление победителей и вручение призов.

ИСТОЧНИК KP.RU