Почти 700 килограмм некачественных мясных продуктов изъято на Орловщине

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-19T12:37:43+03:00

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В Орловской области в 2018 году с реализации было снято и уничтожено 686 килограмм мясной продукции. Тех, кто реализовывал некачественный товар, оштрафовали на общую сумму в один миллион 850 тысяч рублей.

Данные о контроле за мясной продукцией опубликовал региональный Роспотребнадзор. Как сообщает ведомство, всего в прошлом году проверки были проведены на 428 объектах реализации мяса и мясных продуктов. Здесь специалисты брали пробы товара. Из них требованиям не соответствовало 1,3 % по микробиологическим показателям, также выявлены нарушения маркировки.

- В 2018 году постановлениями судов приостановлена деятельность четырех предприятий общественного питания, осуществляющих оборот мясной продукции. В одном предприятии приостановлено действие декларации о соответствии на полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU