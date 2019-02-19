Правилам оказания первой помощи научили орловскую молодежь спасатели и пожарные
Орловские спасатели, поисковики и пожарные провели для студентов военно-прикладную игру «Память». По замыслу, участники должны были пройти несколько этапов, которые касались и знания истории, и основ военного дела, и также навыков оказания первой медицинской помощи.
Перед 9-ю командами стояла задача привести в чувства бессознательного человека и человека, который получил проникающее ранение в легкое. Для этих задач ребятам выдали манекенов. На них студенты показывали проведение сердечно-легочной реанимации, накладывали повязки.
Все команды показали хорошее знание основ первой помощи пострадавшим, но были и недочеты. До каждого из участников пожарные и спасатели еще раз в доступной форме рассказали правильность и порядок оказания первой помощи, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU