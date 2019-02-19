2019-02-19T12:02:09+03:00
Общество

На улучшение плодородия почв Орловской области выделили более 27 миллионов рублей

Средства поступили из федерального бюджета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

На улучшение плодородия земель сельскохозяйственного назначения Орловской области выделили 27,2 миллиона рублей. Эти деньги поступили из федерального бюджета послесоглашения с Министерством сельского хозяйства, которое было заключено 1 февраля.

- В Минсельхоз России от Орловской области на 2019 год представлена потребность в проведении мероприятий по известкованию почв на площади 45,5 тысяч гектаров, фосфоритованию – на 3,5 тысяч гектаров, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Кроме того, рассматривается вопрос о поддержке мелиоративных мероприятий, связанных с раскислением почв. Это позволит улучшить плодородие почв, получить дополнительную прибавку к урожаю и нарастить экспортный потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24