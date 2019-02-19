На улучшение плодородия почв Орловской области выделили более 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-19T12:02:09+03:00

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На улучшение плодородия земель сельскохозяйственного назначения Орловской области выделили 27,2 миллиона рублей. Эти деньги поступили из федерального бюджета послесоглашения с Министерством сельского хозяйства, которое было заключено 1 февраля.

- В Минсельхоз России от Орловской области на 2019 год представлена потребность в проведении мероприятий по известкованию почв на площади 45,5 тысяч гектаров, фосфоритованию – на 3,5 тысяч гектаров, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Кроме того, рассматривается вопрос о поддержке мелиоративных мероприятий, связанных с раскислением почв. Это позволит улучшить плодородие почв, получить дополнительную прибавку к урожаю и нарастить экспортный потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU