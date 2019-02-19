11-летний ребенок пострадал в ДТП на улице Московской в Орле
ДТП на улице Московской в Орле произошло в понедельник вечером, 18 февраля. Автомобиль «Мини Купер» следовал со стороны улицы Покровской и при повороте налево на улицу Степана Разина столкнулся с «Лада Ларгус». Машина ехала во встречном направлении прямо.
- В результате ДТП пассажир «Мини Купера», 11-летний мальчик, получил травмы. Ребенок сидел на заднем сиденье, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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