2019-02-19T11:43:29+03:00
Происшествия

11-летний ребенок пострадал в ДТП на улице Московской в Орле

Дорогу не поделили две иномарки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на улице Московской в Орле произошло в понедельник вечером, 18 февраля. Автомобиль «Мини Купер» следовал со стороны улицы Покровской и при повороте налево на улицу Степана Разина столкнулся с «Лада Ларгус». Машина ехала во встречном направлении прямо.

- В результате ДТП пассажир «Мини Купера», 11-летний мальчик, получил травмы. Ребенок сидел на заднем сиденье, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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