СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-19T11:17:07+03:00

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Талантливую орловскую молодежь поощрили почетными наградами. На торжественной церемонии в областной администрации 18 февраля отметили 23 молодых орловца.

Лучшим представителям молодежи Орловской области вручили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов Губернатора Орловской области, Почетные грамоты Губернатора Орловской области, а также денежные премии. Церемонию завершило творческое выступление воспитанницы вокальной студии «Элегия» Олеси Годымчук.

Стоит отметить, что сегодня по всей стране работает система поиска и поддержки молодых талантов через открытую платформу «Россия-страна возможностей», Всероссийский форум «Таврида», образовательный центр «Сириус». В частности, в Орловской области развивается и совершенствуется система дополнительного образования, которая охватывает почти 70% детей и подростков. В 2018 году по итогам ЕГЭ 32 выпускника получили 100-бальную оценку, а 427 выпускников наградили медалью «За особые успехи в учении».

ИСТОЧНИК KP.RU