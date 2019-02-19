Центр защиты прав потребителей разъясняет

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-19T10:55:02+03:00

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Разъясняет Межрегиональная общественная организация «Центр защиты прав потребителей», которая с 1 декабря 2018 года реализует социально значимый проект «ЮРИСТ И ЭКСПЕРТ: ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКУПАТЕЛЯМ ЖИЛЬЯ», получивший поддержку гранта Президента РФ и предусматривающий оказание бесплатной юридической и экспертной строительно-технической помощи дольщикам и покупателям квартир в новостройках:

В соответствии со статьей 7 Закона «Об участии в долевом строительстве...» стандартный гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные по договору долевого участия, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в их состав, составляет не менее 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU