В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку
В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку. ДТП произошло минувшим днем, 18 февраля.
59-летний водитель иномарки следовал по переулку Трамвайному со стороны улицы Московской. Наезд произошел при выезде на улицу Пушкина в районе дома № 37. Женщина переходила проезжую часть дороги по линии тротуаров.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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