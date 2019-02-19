2019-02-19T10:48:38+03:00
Происшествия

В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку

Женщина переходила проезжую часть дороги по линии тротуаров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле автомобиль «Рено Логан» наехал на 72-летнюю пенсионерку. ДТП произошло минувшим днем, 18 февраля.

59-летний водитель иномарки следовал по переулку Трамвайному со стороны улицы Московской. Наезд произошел при выезде на улицу Пушкина в районе дома № 37. Женщина переходила проезжую часть дороги по линии тротуаров.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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