Орловцев приглашают на выставку тряпичной куклы

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-19T10:41:45+03:00

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В понедельник, 18 февраля, в колонном зале Орловской областной библиотеки Бунина открылась выставка тряпичной славянской куклы «Возвращение мудрости предков» мастерицы Маргариты Белоусовой.

На выставке представлены яркие и теплые образцы игровых и обрядовых игрушек, которые сразу захочется потрогать и даже вдохнуть аромат (например, Кубышка-травница). Также здесь можно будет познакомиться с книгами по изготовлению славянских кукол-оберегов и талисманов.

- В традиционной славянской культуре кукла находилась в центре многих календарных и семейных обрядов. Ее всегда делали исключительно своими руками, при этом применяли только природные материалы. Такая кукла развивает воображение, знакомит нас с культурой предков и несет в себе душевное тепло человека, который ее смастерил, - рассказали «КП» организаторы выставки.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

С 18 февраля по 31 марта

ул. Максима Горького, 43

ИСТОЧНИК KP.RU