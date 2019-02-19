2019-02-19T10:31:52+03:00
Происшествия

Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла

Несостоявшимся вором оказался 46-летний местный житель
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов ОрлаРосгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов ОрлаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла в минувшие выходные. В магазин в Северном районе города правоохранители прибыли по сигналу тревожной кнопки.

Один из покупателей похитил продукты и алкоголь. Минуя кассовую зону, он пытался покинуть магазин, но на выходе был задержан. Несостоявшимся вором оказался 46-летний местный житель.

- Вопрос о привлечении орловца к ответственности согласно законодательству РФ теперь предстоит решить сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24