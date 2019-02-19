Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла
Несостоявшимся вором оказался 46-летний местный житель
Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов ОрлаФото: Архив "КП"
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Росгвардейцы предотвратили кражу в одном из супермаркетов Орла в минувшие выходные. В магазин в Северном районе города правоохранители прибыли по сигналу тревожной кнопки.
Один из покупателей похитил продукты и алкоголь. Минуя кассовую зону, он пытался покинуть магазин, но на выходе был задержан. Несостоявшимся вором оказался 46-летний местный житель.
- Вопрос о привлечении орловца к ответственности согласно законодательству РФ теперь предстоит решить сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU