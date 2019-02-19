2019-02-19T10:09:51+03:00
Общество

Памятную доску погибшему в Афганистане орловцу открыли в Сосковском районе

В момент трагедии бойцу было всего 18 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото орловского облсоветаФото орловского облсовета
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15 февраля в Сосковском районе Орловской области открыли памятную доску. Это дата, день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, была выбрана неслучайно.

Память на доске увековечит имя погибшего в военном конфликте орловского бойца, Желудкова Виктора Васильевича. В момент его трагической гибели орловцу было всего 18 лет.

Почтить память земляка пришли местные жители, ветераны боевых действий и представители власти. После открытия к памятной доске возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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