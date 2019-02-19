Памятную доску погибшему в Афганистане орловцу открыли в Сосковском районе
В момент трагедии бойцу было всего 18 лет
Фото орловского облсовета
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15 февраля в Сосковском районе Орловской области открыли памятную доску. Это дата, день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, была выбрана неслучайно.
Память на доске увековечит имя погибшего в военном конфликте орловского бойца, Желудкова Виктора Васильевича. В момент его трагической гибели орловцу было всего 18 лет.
Почтить память земляка пришли местные жители, ветераны боевых действий и представители власти. После открытия к памятной доске возложили цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU