2019-02-19T09:36:52+03:00
Общество

В Орле отметили 100-летие транспортной полиции

За высокие достижения лучших сотрудников наградили ведомственными наградами, грамотами и благодарностями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото орловского облсоветаФото орловского облсовета
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В понедельник, 18 февраля, в Орле отметили 100-летие транспортной полиции. С профессиональным праздником сотрудников линейного отдела МВД на станции Орел поздравляли в ДК «Железнодорожников».

В торжественной обстановке за высокие достижения в службе лучших сотрудников наградили ведомственными наградами, Почётными грамотами и Благодарностями областного Совета и Губернатора, Главы администрации города, памятными медалями «100 лет транспортной полиции». Завершилось празднество творческим концертом от сотрудников Культурного центра регионального УМВД и от творческих коллективов ДК.

ЗНАЙ!

На Орловщине транспортная полиция появилась в 1865 году после указа Александра II о строительстве Московско-Орловской железной дороги. Ведомство было расформировано после Октябрьской революции. Только в 1919 году дело возобновили и появилась новая структура - «Железнодорожная милиция и железнодорожная охрана».

Сегодня сотрудники линейного отдела МВД обслуживают участок протяжённостью 635 километров. Ежегодно они раскрывают порядка 100 преступлений, большинство из которых – в сфере оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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