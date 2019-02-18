2019-02-18T16:27:37+03:00
Общество

«Европейское дерево года»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе

Проголосовать за дерево с самой интересной историей можно онлайн
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: treeoftheyear.orgФото: treeoftheyear.org
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Орловцев приглашают поддержать конкурс «Европейское дерево года-2019». Проголосовать за растение с самой интересной историей можно в режиме онлайн.

- В этом году Россию на конкурсе представляет дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Победители международного конкурса «Европейское дерево года» будут объявлены в ходе церемонии награждения 19 марта 2019 года в Европейском парламенте в Брюсселе, - рассказали организаторы.

Отметим, что в 2018 году дерево из России вошло в тройку победителей: почетное место занял дуб из Белгородской области. Проголосовать можно до 28 февраля здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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