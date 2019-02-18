«Европейское дерево года»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Орловцев приглашают поддержать конкурс «Европейское дерево года-2019». Проголосовать за растение с самой интересной историей можно в режиме онлайн.
- В этом году Россию на конкурсе представляет дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Победители международного конкурса «Европейское дерево года» будут объявлены в ходе церемонии награждения 19 марта 2019 года в Европейском парламенте в Брюсселе, - рассказали организаторы.
Отметим, что в 2018 году дерево из России вошло в тройку победителей: почетное место занял дуб из Белгородской области. Проголосовать можно до 28 февраля здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU