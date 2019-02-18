СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-18T15:18:27+03:00

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С вопросами о ремонте крыш пришли орловцы на личный прием к главе администрации. За помощью к Александру на минувшей неделе обратились девять человек.

Жильцы дома на улице Левый берег реки Оки обеспокоились ситуацией с выморочной квартирой на верхнем этаже. Дело в том, что с 2015 года она приносит местным жителям большие неудобства. Сначала помещение было пристанищем для бомжей, а теперь в доме протекает потолок. Так как квартира пустует, вся вода стекается на нижние этажи. Имущество, которое осталось от предыдущего собственника, испортилось от сырости. Решением проблемы жильцы дома считают перевод выморочного жилья в муниципальную собственность.

После поступившей жалобы жилинспекция с муниципальным жилищным контролем администрации Орла провели обследование квартиры. УК ЖЭУ №1, которая заведует домом, будет обязана по результатам проверки провести в квартире ремонт крыши и системы водостока. В случае бездействия управляющей компании, этим вопросом, по словам властей, займется прокуратура.

Стоит отметить, что полноценный капитальный ремонт в доме на улице Левый берег реки Оки назначен на 2020 год. По обещанию сити-менеджера, сроки перенесут на год раньше. В управлении муниципального имущества и землепользования уже начали работу над признанием права муниципальной собственности на квартиру.

С просьбой отремонтировать крышу на личный прием к Александру Муромскому пришли и жители дома №45 по улице Раздольной. По словам главы администрации, УК ЖЭУ №17 произведет текущий ремонт при наступлении благоприятных погодных условий. Кроме того, управляющая компания будет обязана компенсировать материальный ущерб от залития натяжных потолков в квартирах на верхних этажах.

ИСТОЧНИК KP.RU