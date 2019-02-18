Как провести праздничные выходные в театрах Орла

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-18T15:00:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничные выходные орловцев приглашают провести в уютных креслах городских театров. 22 и 23 февраля в Орле покажут несколько спектаклей по случаю празднования Дня защитника Отечества.

Так, орловский театр «Русский стиль имени Бахтина» покажет две тематические постановки. Это комедия «Моя жена – полковник» и лирическая история «Аты-Баты».

«Аты-Баты»

Два молодых солдата волею судьбы оказываются в Чечне. Им холодно: лёгкие куртки, сапоги, перчатки без пальцев не спасают их от горной стужи. На исходе ночи нужно взорвать вражеский объект. Костёр разжечь не­возможно, даже закурить - нельзя. У героев нет имен, они ещё не знают, что их ждёт. Им ка­жется, что это не всерьёз, поэтому они потихоньку шутят, рассказывают друг другу о себе, мечтают. Солдаты замерзают, а смерть посылает им видения несбыв­шихся событий, любовных историй, детских мечтаний.Но они доживут до рассвета и выполнят задание.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Стоимость билета: 350 рублей.

Возрастная категория: 18+

«Моя жена - полковник»

Это спектакль по пьесе знаменитых французских комедиографов Жана-Жака Брикера и Мориса Ласега. Комедия с элементами детективной интриги и лирическими мотивами: любовь и трогательные воспоминания, семейные тайны и интриги спецслужб разных стран.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Стоимость билета: 400 рублей

Возрастная категория: 16+

Артисты театра имени Тургенева сыграют в постановке «Василий Теркин». Она поставлена по одноименной незавершенной поэме. Война, хрупкая жизнь бойца, его путь к Победе. Всенародная святая надежда. Весь спектакль пронизан музыкой и песнями военных лет.

Продолжительность: 55 минут

Стоимость билета: 200 рублей

Возрастная категория: 12+

Спектакль «Здравствуй, папочка» юные орловцы посмотрят в театре Кукол. Это музыкальная сказка по мотивам пьесы Владимира Орлова, где добрый и наивный цыплёнок силой своей любви превращает злого и голодного Волка в нежного и заботливого Папу. Постановка одинаково поучительна для детей и взрослых и заставляет задуматься над вечными семейными ценностями.

Стоимость билета: 180 рублей

Возрастная категория: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU