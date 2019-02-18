Как провести праздничные выходные в театрах Орла
Праздничные выходные орловцев приглашают провести в уютных креслах городских театров. 22 и 23 февраля в Орле покажут несколько спектаклей по случаю празднования Дня защитника Отечества.
Так, орловский театр «Русский стиль имени Бахтина» покажет две тематические постановки. Это комедия «Моя жена – полковник» и лирическая история «Аты-Баты».
«Аты-Баты»
Два молодых солдата волею судьбы оказываются в Чечне. Им холодно: лёгкие куртки, сапоги, перчатки без пальцев не спасают их от горной стужи. На исходе ночи нужно взорвать вражеский объект. Костёр разжечь невозможно, даже закурить - нельзя. У героев нет имен, они ещё не знают, что их ждёт. Им кажется, что это не всерьёз, поэтому они потихоньку шутят, рассказывают друг другу о себе, мечтают. Солдаты замерзают, а смерть посылает им видения несбывшихся событий, любовных историй, детских мечтаний.Но они доживут до рассвета и выполнят задание.
Продолжительность: 1 час 15 минут.
Стоимость билета: 350 рублей.
Возрастная категория: 18+
«Моя жена - полковник»
Это спектакль по пьесе знаменитых французских комедиографов Жана-Жака Брикера и Мориса Ласега. Комедия с элементами детективной интриги и лирическими мотивами: любовь и трогательные воспоминания, семейные тайны и интриги спецслужб разных стран.
Продолжительность: 1 час 20 минут
Стоимость билета: 400 рублей
Возрастная категория: 16+
Артисты театра имени Тургенева сыграют в постановке «Василий Теркин». Она поставлена по одноименной незавершенной поэме. Война, хрупкая жизнь бойца, его путь к Победе. Всенародная святая надежда. Весь спектакль пронизан музыкой и песнями военных лет.
Продолжительность: 55 минут
Стоимость билета: 200 рублей
Возрастная категория: 12+
Спектакль «Здравствуй, папочка» юные орловцы посмотрят в театре Кукол. Это музыкальная сказка по мотивам пьесы Владимира Орлова, где добрый и наивный цыплёнок силой своей любви превращает злого и голодного Волка в нежного и заботливого Папу. Постановка одинаково поучительна для детей и взрослых и заставляет задуматься над вечными семейными ценностями.
Стоимость билета: 180 рублей
Возрастная категория: 0+
ИСТОЧНИК KP.RU