Жителя орловской глубинки обокрал его же гость

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-18T14:36:21+03:00

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В Болховском районе Орловской области местного мужчину обокрал его же гость. Застолье со спиртным обернулось уголовным делом.

Мужчины дома у одного из них распивали спиртное. Когда застолье закончилось, 25-летний гость остался переночевать у товарища. Утром же хозяин жилья не обнаружил ни визитера, ни электроинструмента стоимостью около 6 тысяч рублей. Тогда гостеприимный хозяин пошел в полицию.

- Сотрудники полиции проверили эту версию. По месту жительства гражданина оперативники обнаружили похищенное имущество, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU