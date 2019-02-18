Жителя орловской глубинки обокрал его же гость
В Болховском районе Орловской области местного мужчину обокрал его же гость. Застолье со спиртным обернулось уголовным делом.
Мужчины дома у одного из них распивали спиртное. Когда застолье закончилось, 25-летний гость остался переночевать у товарища. Утром же хозяин жилья не обнаружил ни визитера, ни электроинструмента стоимостью около 6 тысяч рублей. Тогда гостеприимный хозяин пошел в полицию.
- Сотрудники полиции проверили эту версию. По месту жительства гражданина оперативники обнаружили похищенное имущество, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU