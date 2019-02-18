2019-02-18T14:36:21+03:00
Происшествия

Жителя орловской глубинки обокрал его же гость

Застолье со спиртным обернулось уголовным делом
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Болховском районе Орловской области местного мужчину обокрал его же гость. Застолье со спиртным обернулось уголовным делом.

Мужчины дома у одного из них распивали спиртное. Когда застолье закончилось, 25-летний гость остался переночевать у товарища. Утром же хозяин жилья не обнаружил ни визитера, ни электроинструмента стоимостью около 6 тысяч рублей. Тогда гостеприимный хозяин пошел в полицию.

- Сотрудники полиции проверили эту версию. По месту жительства гражданина оперативники обнаружили похищенное имущество, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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