Творческий вечер писателя Татьяны Грибановой пройдет в Орле

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-18T13:30:48+03:00

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20 февраля в библиотеке имени Бунина в Орле пройдет творческий вечер «Я иду проселочной дорогой» члена Союза писателей России Татьяны Грибановой. Автордавно покорила сердца читателей: ее произведения посвящены популяризации народного творчества, обычаям и традициям русского народа, укладу деревенской жизни.

- На творческом вечере гостей ждет приятное знакомство с новыми произведениями талантливой писательницы – «Настёнины «Антарки», песенным сборником «Просёлочной дорогой» и переизданной книгой «Лескова». На встречу с автором придут её друзья, коллеги и читатели. С обзором её творчества выступит известный прозаик и литературный критик Анатолий Яковлевич Загородний, - рассказали «КП» организаторы.

Украшением вечера станут музыкальные номера из нового песенного сборника. Сотрудники библиотеки подготовили также мультимедийные слайды о творчестве Татьяны Грибановойи выставку «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…».

Вход свободный для всех желающих.

Начало в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU