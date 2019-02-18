СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-18T13:19:17+03:00

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В Орловской области полицейские провели акцию «С любовью к ПДД» в День всех влюбленных. Инспекторы ГИБДД в Малоархангельском районе дарили водителям воздушные шары и «валентинки»,

Таким необычным приветствием полицейские хотели напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения.Акция вызвала у автовладельцев только положительные эмоции.

- Мы хотим еще раз напомнить гражданам, что забота о своей безопасности и безопасности близких, в том числе и на дороге - это и есть настоящее проявление любви, - отметили инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU