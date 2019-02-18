В Орловской области полицейские провели акцию «С любовью к ПДД»
Инспекторы ГИБДД дарили водителям воздушные шары и «валентинки»
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области полицейские провели акцию «С любовью к ПДД» в День всех влюбленных. Инспекторы ГИБДД в Малоархангельском районе дарили водителям воздушные шары и «валентинки»,
Таким необычным приветствием полицейские хотели напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения.Акция вызвала у автовладельцев только положительные эмоции.
- Мы хотим еще раз напомнить гражданам, что забота о своей безопасности и безопасности близких, в том числе и на дороге - это и есть настоящее проявление любви, - отметили инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU