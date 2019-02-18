Выплаты на жилье в этом году должны получить 85 молодых орловских семей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-18T13:18:26+03:00

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В этом году выплаты на жилье должны получить 85 молодых орловских семей. Из федерального бюджета на эту цель поступит 38 миллионов рублей, еще 2 миллиона выделят из региональной казны и порядка 17, 3 миллиона рублей составят средства муниципалитетов.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 18 февраля, заседании облправительства. Было отмечено, что в 2018 году получателями выплат стали 43 молодые семьи, их них 28 – многодетные. В этом же году финансирование программы увеличится на 48%. За счет этого соцвыплаты и запланированы для 85 семей.

- Размер социальной выплаты составляет 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей – участников программы, имеющих детей и 30% для молодых семей, не имеющих детей. Разницу между размером социальной выплаты и стоимостью жилого помещения семья оплачивает за счет собственных средств, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU