В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Полесской и Лескова
Авария с участием «Чери-Тиго» и «Мицубиши-L200» произошла 15 февраля
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Полесской и ЛесковаФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Полесской и Лескова. Авария с участием двух иномарок «Чери-Тиго» и «Мицубиши-L200» произошла 15 февраля около 8-ми часов утра.
- Разобраться в виновности водителей помогут записи с видеорегистраторов, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всем, кто располагает какими-либо сведениями, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-47 или 8 (4862) 72-90-00.
ИСТОЧНИК KP.RU