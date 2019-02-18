Мультфильм «Князь Владимир» покажут в орловском Вятском Посаде

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-18T12:37:07+03:00

Для всех желающих вход свободный

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Мультфильм «Князь Владимир» покажут в орловском духовно-православном центре «Вятский Посад». Картину юные орловцы смогут посмотреть уже в эти выходные, 24 февраля.

- В этот день гостей центра также будет ждать чаепитие и беседа с отцом Романом, - рассказали «КП» организаторы.

Вход на просмотр мультфильма для всех желающих будет свободным.

Начало в 12 часов.

Адрес: Орловская область, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».

Доехать до православного центра можно на автобусе № 444. Его маршрут проходит через Болховский микрорайон и улицу 1-ю Посадскую.

ИСТОЧНИК KP.RU