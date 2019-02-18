Росстат назвал среднюю зарплату орловских учителей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-18T12:22:23+03:00

В ЦФО она оказалась одной из самых низких

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Росстат опубликовал данные по средним заработным платам учителей в регионах России. Согласно официальной статистике, за январь-декабрь 2018-го года на Орловщине учителя в среднем получали 24 тысячи 57 рублей.

Самая высокая зарплата учителей в Центральном федеральном округе у педагогов Москвы и Московской области. Если же не брать в расчет столичный регион, то больше, чем на Орловщине, зарабатывают педагоги Белгородской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Орловская же область в этом в списке в аутсайдерах. Чуть меньше получают педагоги в Брянской, Ивановской и Тамбовской областях – 23 тысячи 942 рубля, 22 тысячи 809 рублей и 23 998 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU