«Путешествие в Англию» готовит орловский музей коллекционных кукол к 8 марта
«Путешествие в Англию» готовит орловский музей коллекционных кукол к 8 марта. Специально в день праздника женщин сотрудники музея проведут увлекательную тематическую экскурсию.
- Мы познакомим вас с одним из ярчайших любовных треугольников 20 века: королева сердец, Принцесса Диана —наследник престола, принц Чарльз - и, конечно, женщина, в отношении которой до сих пор не утихают споры, Камилла Паркер Боулз, ныне герцогиня Корнуэльская, - рассказали «КП» в музее.
Кроме рассказа о королевских особах гостей будет ждать просмотр документального фильма, вкусные угощения и специальный комплимент от музея.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 49-02-57.
Количество мест ограничено.
Стоимость экскурсии – 350 рублей.
Начало в 15 часов.
Адрес: Новосильское шоссе, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU