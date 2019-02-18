СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-18T12:07:38+03:00

В женский праздник на экскурсии сотрудники музея расскажут об одном из ярчайших любовных треугольников

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«Путешествие в Англию» готовит орловский музей коллекционных кукол к 8 марта. Специально в день праздника женщин сотрудники музея проведут увлекательную тематическую экскурсию.

- Мы познакомим вас с одним из ярчайших любовных треугольников 20 века: королева сердец, Принцесса Диана —наследник престола, принц Чарльз - и, конечно, женщина, в отношении которой до сих пор не утихают споры, Камилла Паркер Боулз, ныне герцогиня Корнуэльская, - рассказали «КП» в музее.

Кроме рассказа о королевских особах гостей будет ждать просмотр документального фильма, вкусные угощения и специальный комплимент от музея.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 49-02-57.

Количество мест ограничено.

Стоимость экскурсии – 350 рублей.

Начало в 15 часов.

Адрес: Новосильское шоссе, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU