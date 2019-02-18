Орловец стал жертвой разбойного нападения

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-18T12:04:44+03:00

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Инцидент в духе боевиков 90-х разыгрался на днях под Орлом. Неизвестный, угрожая оружием местному мужчине, отнял у него 88 тысяч рублей.

Все случилось неподалеку от поселка Образцово Орловского района. Мужчина, ставший жертвой нападения, рассказал, что нападавший угрожал ему расправой и что после того, как деньги оказались в его руках, скрылся. Полицейские вышли на след подозреваемого, и спустя три дня разбойника стражам порядка совместно с росгвардейцами удалось задержать. Им оказался 34-летний житель Урицкого района.

- При гражданине были обнаружены, изъяты и направлены на исследование в ЭКЦ регионального УМВД предметы, похожие на оружие и боеприпасы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По закону, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU