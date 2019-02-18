СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-18T10:47:54+03:00

В деревне под Орлом пожарные тушили вагончик Фото: Архив "КП"

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал

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Под Орлом пожарные тушили вагончик в минувшую субботу, 16 февраля. ЧП случилось около 10 часов вечера в деревне Щелкуново Урицкого района.

- В результате пожара вагончик выгорел по всей площади – 18 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU