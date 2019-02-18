В деревне под Орлом пожарные тушили вагончик
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал
В деревне под Орлом пожарные тушили вагончикФото: Архив "КП"
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Под Орлом пожарные тушили вагончик в минувшую субботу, 16 февраля. ЧП случилось около 10 часов вечера в деревне Щелкуново Урицкого района.
- В результате пожара вагончик выгорел по всей площади – 18 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU