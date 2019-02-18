На 23 февраля и 8 марта в Орле усилят меры безопасности

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-18T10:46:51+03:00

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В Орле в грядущие праздники 23 февраля и 8 марта будет усилена безопасность. Особое внимание уделят местам проведения массовых мероприятий.

Только к Дню защитника Отечества в городе запланировано около 30 мероприятий с участием горожан, 8 из них носят массовый характер. Поэтому уже сейчас, по информации Дениса Павлива, начальника отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Орлу, проверяются нежилые помещения, чердаки, подвалы, рынки и другие места, с целью получения информации о возможной подготовке экстремистских и других противоправных действий, выявления лиц, склонных к совершению преступлений, состоящих на профилактическом учете в органах.

- 22, 23 февраля и 8 марта маршруты движения нарядов полиции будут максимально приближены к этим участкам, а также к местам массового скопления людей. Также 23 февраля и 8 марта будет введено круглосуточное дежурство руководящего и личного состава УМВД по Орлу, - отметил Сергей Бахтин, начальник УМВД России по г. Орлу на заседании антитеррористической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU