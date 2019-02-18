Водитель иномарки пострадал в ДТП под Орлом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-18T10:23:31+03:00

Он стоял на обочине дороги, когда его протаранила легковушка

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В воскресенье, 17 февраля, на автодороге Орел-Ефремов произошло тройное ДТП, в котором пострадал водитель одного из автомобилей. Мужчина находился на обочине дороги рядом со своим авто, когда его протаранил «Рено Логан».

Авария случилась около половины третьего дня. Водитель за рулем «Рено» ехал по указанной выше трассе в сторону Орла.

- Он допустил наезд на стоящее на обочине по ходу движения транспортное средство «Сеат», с последующим наездом на 44-летнего мужчину, находившегося перед ДТП в транспортном средстве в качестве водителя, с последующим наездом на автомобиль «Киа», - обрисовали «КП» ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU