2019-02-18T10:14:29+03:00
Происшествия

Ночью в Орле горел «ВАЗ»

ЧП произошло на улице Емлютина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ночью в Орле горел «ВАЗ»Ночью в Орле горел «ВАЗ»Фото: Архив "КП"
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Сегодня ночью, 18 февраля, в Орле загорелся «ВАЗ-2115». ЧП произошло около 3-х часов на улице Емлютина.

- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек и оплавилась панель приборов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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