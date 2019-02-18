В Орле один «Логан» протаранил другой
В воскресенье, 17 февраля, в Орле произошло ДТП с участием двух легковушек «Рено Логан». В итоге пассажир одной из иномарок получила травмы.
Авария случилась около половины третьего часа дня. 38-летний водитель за рулем легковушки ехал по Московском со стороны улицы Энергетиков. В районе дома №108 он «догнал» другую легковушку.
- Водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы
ИСТОЧНИК KP.RU
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