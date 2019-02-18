2019-02-18T10:10:07+03:00
Происшествия

В Орле один «Логан» протаранил другой

Женщина-пассажир одного из автомобилей получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В воскресенье, 17 февраля, в Орле произошло ДТП с участием двух легковушек «Рено Логан». В итоге пассажир одной из иномарок получила травмы.

Авария случилась около половины третьего часа дня. 38-летний водитель за рулем легковушки ехал по Московском со стороны улицы Энергетиков. В районе дома №108 он «догнал» другую легковушку.

- Водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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